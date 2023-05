Il Corpo Musicale di Fomarco festeggia il 70mo con una serie di iniziative

Il Corpo Musicale di Fomarco compie settant'anni e propone una serie di eventi che, nel corso dell’anno, si susseguiranno per celebrare questo storico traguardo. A illustrare il programma dei festeggiamenti la presidente del Corpo Musicale Di Fomarco Sonia Piatti. “Di volta in volta -sottolinea- pubblicizzeremo nel dettaglio il singolo evento. Vi aspettiamo per festeggiare con noi”.

Sabato 20 maggio, con la collaborazione degli amici del Circolo di Fomarco, si partirà con una cena accompagnata dalla musica del noto cantante solista Paolo Reina, la manifestazione si terrà nei pressi del circolo di Fomarco, in piazza San Rocco, ove i partecipanti potranno gustare un semplice ma simpatico menù a base di polenta, spezzatino, formaggio e salamini.

Domenica 28 maggio, a fare da cornice al nostro settantesimo, sarà il Musical: “Storia di una Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” in programma al teatro La Fabbrica di Villadossola. Questo spettacolo, organizzato dalle scuole elementari di Pieve Vergonte, giunge a conclusione del progetto sponsorizzato dal Corpo Musicale Di Fomarco, progetto che, a decorrere dall’autunno scorso, ha impegnato il nostro vice maestro, sig. Ticozzi Manuel, in 10 lezioni per ciascuna delle classi 3° - 4° e 5°. Questo spettacolo ci rende particolarmente orgogliosi e grati nei confronti di tutto l’ambiente scolastico di Pieve Vergonte.

Sabato 01 luglio sarà la cena “La Pasta Impazza” con Karaoke, in compagnia del noto DJ Vincenzo, a tenere banco nei nostri festeggiamenti, manifestazione quest’ultima che si svolgerà anch’essa a Fomarco in piazza San Rocco.

Sabato 22 luglio Cena e bingo con strepitosi premi. Stessa location di cui sopra.

Sabato 9 settembre concerto in piazza ad Iglesias, in Sardegna, ove avremo l’onore di essere ospiti del Circolo Musicale Giuseppe Verdi.

Sabato 14 ottobre dalle ore 15,30 in poi Open Day e a seguire castagnata sempre in collaborazione degli amici del circolo di Fomarco.

Sabato 18 novembre, presso la Chiesa di Pieve Vergonte, concerto del settantesimo in compagnia degli amici della Banda musicale Ghiffese.

Sabato 2 dicembre, festa di S. Cecilia ove per l’occasione verrà inaugurata una mostra permanente nei locali adiacenti la nostra scuola di musica e successivamente cena e balli presso il ristorante la Diligenza di Domodossola.

Sabato 9 dicembre, concerto finale di Natale con gli amici della Banda musicale Ghiffese presso la Chiesa S. Maurizio di Ghiffa.

Il ricavato delle cene sarà interamente devoluto per allestire i locali comunali adiacenti la nostra scuola di musica per trasformarli in una mostra permanente volta a raccontare la storia della nostra banda.