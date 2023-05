Anticipato il Laboratorio Solidale organizzato da Ossola Amica dell’U.G.I.

Il maltempo di queste settimane sembra non voler dare tregua: questa volta, a risentirne è il Laboratorio Solidale organizzato alla Fattoria Didattica di Arcadia Green Villadossola da Ossola Amica dell’U.G.I., che a causa delle previsioni avverse è stato anticipato dal 24 al 23 maggio 2023.

Tra i numerosi eventi organizzati dall’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, con la collaborazione dell’Enaip di Domodossola, quello in programma questa settimana prevede un laboratorio di giardinaggio dedicato come sempre ai più piccoli. Con un’offerta libera (con un minimo di 15 euro) è possibile partecipare all’iniziativa in programma il 23 maggio presso la Fattoria Didattica di Villadossola, in Via Gorva 53, dalle 16.45 alle 18.45. I bambini che vogliano prendere parte all’evento avranno la possibilità di imparare divertendosi, entrando in contatto con animali da cortile, alberi da frutto, piante ornamentali e mettendosi alla prova nella piantumazione e nella semina di ortaggi.

A ogni partecipante sarà offerta la merenda e un piccolo omaggio, e l’intero ricavato della giornata sarà devoluto a favore di da Ossola Amica dell’U.G.I. Per iscriversi è necessario contattare il numero 0324 44234, tra le 9 e le 13.