Villa, 43enne trovata in un bar ad infastidire i clienti, denunciata

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta presso un esercizio commerciale, un bar di Villadossola, dove era stata segnalata una persona che arrecava disturbo.



Giunti sul posto i militari hanno identificato una 43 enne, già colpita dal provvedimento di divieto di avvicinamento e frequentazione di locali, in evidente stato di ebrezza.



Per lei è scattata una denuncia per inosservanza del citato provvedimento.