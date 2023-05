Domo, il Comune attiva un numero verde per fornire informazioni sulla tassa rifiuti

Sarà attivato domani, giovedì 25 maggio, il numero verde 800 012 445 per ottenere assistenza e informazioni in materia di tassa rifiuti (TARI) in adempimento a quanto disposto dall'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il servizio sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Telefonando al numero verde gratuito 800 012 445 si potranno richiedere informazioni sugli obblighi dichiarativi (attivazione, cessazione, riduzioni ed esenzioni), sulle scadenze, sullo stato dei pagamenti e su ogni altro aspetto che riguardi la tassa rifiuti.

Per informazioni riguardanti i giorni di raccolta e la segnalazione di eventuali disservizi bisognerà invece contattare il gestore ConSer VCO al numero verde 800 335 060.