''Grazie alle donazioni, per noi sono oro colato''

‘’In questi giorni ci stanno arrivando diverse donazioni, che per il nostro Comune è come oro colato, come ormai sapete tra frane e dissesto ci vorranno tanti soldi, anni di lavoro e la solidarietà di tutti noi’’. Così si legge sul sito del Comune di Mercato Saraceno, cittadina romagnola gemellata con Villadossola.

Mercato ha subito, come molti altri comuni romagnoli, danni ingenti. E sta cercando di risollevarsi. Lunedì sono state riaperte le scuole.

Chi volesse aiutare Mercato Saraceno può farlo sul conto corrente del Comune. E’ legato alla banca Credit Agricole Italia S.P.A. filiale di Mercato Saraceno, il codice IBAN è: IT 89 Q 06230 67850 000030037594. Bisogna specificare però la causale: ‘’Donazione per alluvione 2023’’.

Intanto in città si lavora per ripristinare i collegamenti e riprendere la vita normale.

‘’C'è ancora tanto lavoro da fare, oggi incontreremo i tecnici della provincia e faremo un sopralluogo nelle strade franate’’ diceva ieri Monica Rossi, sindaco di Mercato.