A Vagna vietato l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile

In una nota dell'Asl Vco protocollata oggi al Comune, è stato comunicato che l’acqua dell’Acquedotto di Domodossola, campionata presso il punto di prelievo di Vagna non presenta le caratteristiche di potabilità previste dal D. Lgs. 18/2023 e che pertanto la stessa non può essere idonea all’utilizzo a scopo alimentare.

Di concerto con Idrablu SpA, l'amministrazione domese ha deciso di adottare tutti i provvedimenti urgenti indispensabili alla tutela della salute pubblica mediante l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a salvaguardare la salute di tutti i cittadini vietando l’utilizzo dell’acqua a scopo idropotabile se non previa bollitura nell’area di Vagna; in attesa di comunicazione di ripristino delle condizioni di potabilità per l’acqua in oggetto da parte degli organi competenti al controllo.

L'ordinanza vieta l'utilizzo alle persone residenti a Vagna, e nelle Borgate: Vallesone, Andosso, Prata, Tagliaroli, Sala, Maggianigo, Asparedo, Croppo, Campei, Premone, Zoncalina e Baceno.