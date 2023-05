Via alla progettezione defintiva per villa Cesconi-Renzi

‘’Abbiamo deciso di procedere con la progettazione definitiva per il completamento del recupero dell'edificio’’. Lo afferma Andrea Cogliandro, assessore ai lavori publbici del Comune di Crevoladossola, illustrando il piano triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale. Astenuta la minoranza.

Il recupero di Villa Cesconi Renzi e del suo giardino storico è uno degli obiettivi della giunta Ferroni che ha già in corso i lavori del primo lotto, pari a circa 600.000 euro, coperti per una buona parte da fondi esterni.

‘’La progettazione – dice l'assessore - dovrà essere pronta per l'autunno 2023 per poi essere inviata alla soprintendenza per l'ottenimento del parere. Vogliamo dotare l'ente di questo importante strumento al fine di trovarci pronti per eventuali bandi di ricerca finanziamenti e per completare l'opera in tempi brevi. Il lotto attualmente in esecuzione procede nei tempi previsti. Ricordiamo che attualmente si stanno rinforzando i solai tra il primo piano fuori terra ed il secondo piano e si sta predisponendo tutta l'impiantistica termica elettrica e sanitaria, oltre all'installazione dell'ascensore per tutto l'edificio e al recupero degli affreschi e serramenti. Contemporaneamente sono previsti per le prossime annualità fondi per la sistemazione del giardino storico e vincolato’’

Villa Cesconi-Renzi dovrà diventare la nuova sede del Comune di Crevoladossola.

Un’idea che non piace alla minoranza. Afferma il consigliere Lorenzo Iaria: ‘’La villa doveva restare un centro ad indirizzo sociale e sanitario, una casa per anziani. Non andava trasformata nel municipio’’.