Premia piange la scomparsa dell'ex sindaco Angelo Guenza

Lutto a Premia per la scomparsa dell'ex sindaco Angelo Guenza. Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 7 dicembre, ma un malore improvviso se l'è portato via. Era ricoverato a Veruno per una riabilitazione dopo una polmonite. Per anni aveva guidato con passione e impegno il comune ricoprendo per tre mandati la carica di sindaco tra gli anni '80 e gli anni '90.

Ma Angelo Guenza, ex dipendente dEnel, aveva anche ricoperto l'incarico di assessore provinciale.

La sua figura era nota in tutta l'Ossola. Un uomo ben voluto e che negli anni aveva speso grande impegno per l'Anffas, l'associazione che si occupa di disabili in tutta l'Ossola. Durante gli anni in Anffas aveva trovato i fondi da fondazioni bancarie e da imprenditori del territorio per realizzare quello che è oggi l'edificio sede dell'associazione oltre che sede del Ciss Ossola.

Un altro importante progetto che ha visto la luce grazie alla sua lungimiranza è stato la realizzazione delle Terme di Premia.

La scia la moglie Angelina e i figli Diego e Fabio, con gli adorati nipoti.

Domenica sera alle 20.30 il rosario a Premia. Lunedì alle 14.30 partirà dalla sua casa il corteo funebre che porterà il feretro, prima sotto al 'suo' amato comune, per poi proseguire verso la chiesa del paese.

A tutta la famiglia le condoglianze della nostra proprietà e della nostra redazione.