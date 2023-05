Il vigezzino Fabrizio Mattei nuovo capo distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola

Il Capo reparto Fabrizio Mattei è il nuovo capo distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola, incarico fiduciario disposto dal primo maggio 2023 dal comandante VVF del Verbano Cusio Ossola ing. Michele Castore.

Fabrizio Mattei è vigile del fuoco autista di mezzi pesanti dal 1990, diventato Capo squadra nel 2011 e successivamente Capo reparto. Durante gli anni di servizio ha partecipato a missioni come il terremoto dell’Aquila nel 2009 e l’alluvione nella zona delle Cinque Terre nel 2011 come esperto nella conduzione di mezzi per il movimento terra. Incaricato di coordinare il distaccamento, Mattei succede nel suo ruolo al Capo reparto Giampiero Steffe, capo distaccamento a Domodossola dal 2019 al 2023, in pensione dal mese di maggio per raggiunti limiti di età dopo 36 anni di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Mattei, dopo il Capo reparto Andrea Borgnis e il Capo reparto Esperto Domenico Ferraris, è il terzo vigezzino nella storia del distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola a ricoprire questo incarico di responsabilità. Si augura a Matteo e a tutti i suoi collaboratori un proficuo lavoro.