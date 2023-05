Zanoletti sui migranti: "Come potrebbero i bambini girare tranquilli in paese"

“Mi opporrò con tutti i mezzi a mia disposizione, andrò fino in fondo per evitare che venga realizzato l’hub di smistamento migranti in paese”.

E’ una bocciatura senz’appello quella del sindaco di Druogno, Marco Zanoletti, verso la proposta della prefettura di Torino di realizzare la struttura presso la Casa Vacanze dei Comuni Novaresi e del Vco. “E’ un’assurdità – sbotta Zanoletti -. La Casa Vacanze è adiacente a L’UniversiCà, poi c’è vicina la stazione, il parco di educazione stradale, il campo sportivo, la pineta, la Baitina. Druogno, già prima con l’amministrazione Francini, ha iniziato ad investire e continua ad invesgire molto sulle nuove generazioni, per un paese a misura di bambino. Come si può conciliare una cosa del genere? Un conto è l’accoglienza, che peraltro la valle sta già facendo a Craveggia, un conto è creare una struttura di smistamento con addirittura 200 posti, che poi diventerebbero subito 300, com’è facile immaginare".

"Quindi 300 persone che “spaesate” girebbero per Druogno dove i residenti sono circa 400?! Poi si tratta di individui che sono arrivati da poco a Lampedusa o negli altri porti e non si sa ancora nulla di loro, ci sarà sicuramente gente disperata che scappa dalle guerra e dalla povertà ma in mezzo a loro ci saranno anche i delinquenti. Cosa vogliamo fare diventare Druogno e la valle? Facciamo scappare i turisti e poi i nostri bambini gireranno ancora tranquilli per il paese, ne siamo proprio sicuri? Ripeto, mi opporrò con determinazione, qui a Druogno non ci sarà nessun hub di questo tipo” ha concluso Zanoletti.