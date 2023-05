In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco 2023 il Servizio per le Dipendenze (SER.D) dell'Asl vco eseguirà test gratuiti per la dipendenza da nicotina. Il prossimo 31 maggio , dalle ore 14,30 alle ore 16,00 presso la propria sede in Via de Angeli 109 ad Omegna, dove ha sede il centro per il trattamento del tabagismo si potranno fare i test per la dipendenza.