Cai, il nuovo 'Lo Scarpone' diventa un portale online dedicato alla montagna

Dopo il rilancio del periodico cartaceo, il bimestrale "La Rivista del Club Alpino Italiano", è il momento de "Lo Scarpone", che diventa un vero e proprio portale online dedicato alla montagna.

La "Rivista" punta sull'approfondimento con l'obiettivo di diventare un oggetto da collezione, "Lo Scarpone" rappresenta la forma più contemporanea dell'utilizzo della rete, con articoli giornalistici che cavalcano l'attualità, passando per la WebTV, i podcast, i diari di viaggio, le rubriche e le curiosità.

Il direttore responsabile è Andrea Greci. Il curatore del portale delle pagine social correlate è Pietro Lacasella. La WebTv è curata da Nicoletta Favaron, i podcast sono a cura di Sofia Farina e gli itinerari di Luigi Dodi. Il progetto editoriale è di Marco Albino Ferrari, con Pietro Lacasella e Andrea Greci.

"Si tratta di due mondi che comunicano con voci diverse, eppure nascono e si alimentano dalla stessa matrice culturale dello storico Sodalizio, come ci ricorda l'unità grafica che li contraddistingue, e che risulta evidente accostando le due testate", commenta il Direttore editoriale e responsabile editoriale del Club alpino italiano Marco Albino Ferrari.



Nel dettaglio



Oltre agli articoli giornalistici, la home page offre una serie di contenuti multimediali: A partire dai podcast. La loro presenza segna un passaggio importante, perché il Cai sta diventando produttore di serie inedite, come quella ideata con il MuSe di Trento sugli animali delle montagne italiane (in arrivo tra breve); e poi il Diario di viaggio, attraverso il quale verranno seguite giorno per giorno alcune spedizioni, dalle Alpi ai luoghi più lontani (c'è allo studio persino una "gita" al Polo).



Anche la continua proposta di itinerari escursionistici e alpinistici caratterizzerà il nuovo corso del portale, che nasce con l'obiettivo di diventare anche un grande deposito di suggerimenti e vademecum con descrizioni targate Cai-Infomont.



Senza dimenticare la pagina dedicata a "Conoscere la montagna", un vero e proprio motore di ricerca (basato su tag potenziati) dedicato agli articoli arretrati, alla biblioteca e all'emeroteca, e al database degli Itinerari del Cai, realizzati anch'essi in collaborazione con Infomont (ogni settimana vengono proposti cinque itinerari, che andranno ad arricchire l'archivio).



Infine, c'è la pagina dedicata al "Mondo Cai", una grande bacheca che dà accesso alle iniziative del Sodalizio, dalle singole sezioni ai lavori della Sede Centrale. Ogni socio si potrà così sentire calato nell'universo multiforme del Club, rimanendo costantemente informato.

Sotto la firma è scaricabile la nuova testata de "Lo Scarpone" (in continuità grafica con quella de "La Rivista del Club alpino italiano"), la timeline delle diverse versioni del notiziario del Cai e il comunicato stampa