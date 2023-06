La Banda Musicale Giovanile del Piemonte si esibisce al Quirinale. Tra i componenti anche 4 ossolani

Domani, in occasione della 77esima Festa della Repubblica Italiana, la Banda Musicale Giovanile del Piemonte, diretta dal Maestro Riccardo Armari, alle 17.30, a Roma, nei Giardini del Quirinale, si esibirà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un evento importante per la rappresentativa del Piemonte, per ANBIMA, l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome e per il mondo bandistico italiano. Un evento che riconosce l’importante ruolo formativo, educativo e sociale delle Bande Musicali che operano in tutta Italia ed anche nel VCO.

A tenere alto il nome del nostro territorio saranno presenti Matilde Bertola della Filarmonica di Villadossola, Giorgia Chiaratti e Thomas Claisen del Corpo Musicale Varzese e Cristiano Zaretti del Corpo Musicale di Crodo.

Il Presidente Cirio, alla notizia di questa importante convocazione da parte del Quirinale ha espresso il suo vivo apprezzamento cogliendo l’occasione per invitare i musicisti piemontesi nel proprio ufficio al Grattacielo della Regione per porgere loro le proprie congratulazioni.