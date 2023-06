Domenica la terza edizione del raduno italo-svizzero di Porsche

Tornerà sulle strade ossolane con la terza edizione il ‘Raduno italo-svizzero Alta Ossola del marchio Porsche' organizzato da Garage 911 in collaborazione con Sass Cafè.

Il 4 di giugno i cultori dell’auto sportiva tedesca si daranno appuntamento a Cimamulera alle 10 dove avverranno le iscrizioni e sarà servita la colazione di benvenuto. Alle 11 la carovana partirà per Cannero per un aperitivo al 'Lido caffè da Mauro e Ari' per ripartire alle 13 alla volta di Santa Maria Maggiore dove i partecipanti pranzeranno presso l’hotel ‘La Scheggia'. Nel corso del momento conviviale sarà premiata la migliore auto.



Quest’anno l'organizzazione ha previsto un numero massimo di 70 equipaggi e una quota di 50 euro che comprende colazione, aperitivo e pranzo, i partecipanti al raduno dell’anno scorso avranno il diritto di prelazione. Dettagli e iscrizioni www.garage911.it.