A Crodo le selezioni per il concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana

Selezioni per la 30ma edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana domenica 18 giugno a Crodo. La manifestazione con ingresso gratuito si svolgerà al Foro Boario-La Miniera con inizio alle 16.30.

A condurre la manifestazione ci sarà anche Angela Gemelli di Crodo che, come scritto nei giorni scorsi da Ossolanews, si è classificata quinta alle Olimpiadi di Miss Mamma Italiana svoltesi nella riviera romagnola. A gareggiare a San Mauro Mare sono state le vincitrici delle passate edizioni del concorso Miss Mamma Italiana prodotto dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Alle selezioni del 18 giugno possono possono partecipare tutte le mamme: dai 25 ai 45 anni per la categoria Miss Mamma Italiana (la vincitrice della selezione di Crodo, oltre alla corona ed alla fascia, vincerà il gioiello “la Fede Ossolana”); dai 46 ai 55 anni, per la categoria “Miss Mamma Italiana Gold” (la vincitrice “Gold” della selezione di Crodo, oltre alla corona ed alla fascia, vincerà una parure Swarovski) e dai 56 anni a salire, per la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen” (la vincitrice “Evergreen” della selezione di Crodo, oltre alla corona ed alla fascia, vincerà un braccialetto d’argento). Le Mamme Miss vincitrici della selezione di Crodo, accederanno alle fasi finali del concorso.

All’evento, patrocinato dal Comune di Crodo e dalla locale Pro Loco, sono stati invitati il cantante Alberto Fortis con Piero Cento; il cantante della solidarietà Salvatore Ranieri, Daranee Benedetta Melzi ed Edoardo Raspelli. L’evento sarà condotto da Paolo Teti ideatore e patron del concorso e da Angela Gemelli “Finalista Miss Mamma Italiana 2009”.

Miss Mamma Italiana sostiene Arianne Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Per informazioni ed iscrizioni gratuite alla selezione di Crodo, contattare la segreteria di Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure www.missmammaitaliana.it