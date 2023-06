Fine settimana dedicato ai runditt a Malesco

Il tempo non è stato sempre clemente ma la gente è accorsa ugualmente a Malesco nel fine settimana per la Sagra “Runditt, turtei e turte ad San Per”. L’evento, giunto alla sua settima edizione, si sta caratterizzando come un appuntamento festivo tra i più apprezzati in Valle Vigezzo.

Una festa che vuole celebrare le prelibatezze del territorio, come: i famosi “rundit”, una deliziosa sfoglia composta da farina e acqua e cotta su piastra (Comunità del cibo di Slow Food che ha ottenuto il marchio De.Co dal Comune di Malesco); i cosiddetti “turtei”; deliziose frittelle abbinate a prodotti dolci e salati; e per finire la deliziosa torta panelatte. Soddisfatti gli organizzatori. “Nonostante il tempo meteorologico incerto – fanno sapere dall’Accademia dei runditt – si è registrata una grande affluenza, abbiamo anche proposto un nuovo abbinamento dei runditt legati sempre più al territorio, e per dare un’impronta ancora più ecologica abbiamo servito la “Paste rustide” in piatti di ceramica e le bibite e il vino in bicchieri di vetro riutilizzabili”.