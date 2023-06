Montecrestese, un successo la Settimana di Ecopulizia organizzata dalla Pro Loco

Un successo la Settimana di Ecopulizia organizzata dalla Pro Loco di Montecrestese in collaborazione con il Comune e le scuole primarie Palletta. Dal 21 al 28 maggio i bambini e le insegnati delle scuole primarie con i bambini della scuola dell’infanzia ed i volontari della pro loco hanno ripulito il territorio comunale raccogliendo dai bordi strada e dalle mulattiere più di 50 sacchi neri.

"Abbiamo trovato immondizia di tutti i generi come ombrelli, lattine, bottiglie di plastica, carte e purtroppo anche alcune siringhe. Il lavoro si è svolto sempre sotto la supervisione delle insegnanti e dei volontari: è stata una lezione data dai bambini a tutti coloro che senza alcun rispetto continuano a lasciare immondizia lungo le strade. È stato emozionante lavorare a fianco dei bambini, sempre vigili nel fare domande e considerazioni sul fatto che molta gente ancora non sa quanto male si fa all’ambiente. Un grazie particolare va alle insegnati ed al Sindaco per la sua sempre disponibilità” il commento del presidente della Pro Loco Guido Tomà.

“Il 2 giugno -sottolinea Tomà- si è potuto poi organizzare il giro delle frazioni con la camminata enogastronomica su un territorio pulito, accogliendo più di 400 partecipanti e ancora una volta dare risalto alle bellezze di un piccolo paese con una grande Comunità”.

(Crediti foto Pro Loco Montecrestese)