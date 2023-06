Coachellula festival, band emergenti per promuovere la donazione di midollo osseo

Sabato 10 giugno a Trontano si svolgerà il festival Coachellula 2023, l’iniziativa promossa dall'Associazione D.O.M.O. Donatori Ossolani Midollo Osseo, che vedrà l’esibizione di sette gruppi giovanili che, oltre a diffondere i loro brani, saranno portatori di un messaggio solidale, diventare donatori è un gesto semplice ma che vale… una vita.

"È infatti necessario -sottoliena la Federazione Italiana Adoces- assicurare un adeguato incremento delle donazioni a beneficio dei malati in attesa di trapianto, iscrivendosi al Registro italiano dei donatori IBMDR, e per questo serve implementare nuove strategie di reclutamento: il festival Coachellula è una di queste, poiché consente di raggiungere il target dei più giovani, e ad esso si affianca l’attivazione anche in Piemonte di Match at Home, il programma di digitalizzazione promosso dal Ministero della Salute e da tutta la rete della donazione del Servizio sanitario nazionale, che consente di procedere più rapidamente all’iscrizione, attivandola da casa propria."





https://www.ossolanews.it/2023/05/22/mobile/leggi-notizia/argomenti/ossola/articolo/admo-a-trontano-torna-il-festival-musicale-coachellula.html