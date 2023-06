Tragedia sul lavoro in Canton Ticino: operaio muore folgorato. Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 10 a Lottigna, in valle di Blenio. Un 45enne operaio svizzero domiciliato in Leventina, stava eseguendo dei lavori sulla linea elettrica.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre si trovava su di un palo di legno della linea elettrica, rimaneva folgorato da una scarica.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori della Tre Valli Soccorso e della Rega. Il 45enne dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasportato all'ospedale, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.