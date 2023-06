Festival Illustrazione Di-Se, tre aperitivi con gli artisti con l'Associazione Produttori Agricoli Ossolani

La terza edizione del Festival dell’illustrazione Di-Se di Domodossola è visitabile al Collegio Mellerio Rosmini fino a domenica 2 luglio.

Gli storici e maestosi spazi del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola stanno ospitando alcuni dei nomi più interessanti e riconosciuti legati al mondo del disegno: Elisa Macellari, Paolo Metaldi e Paola Tassetti. Ognuno di loro concepisce l’illustrazione in modo diverso: Metaldi si muove nel poliedrico universo del design, Macellari in quello della graphic novel, Tassetti coglie aspetti più legati al mondo dell’arte contemporanea.

Sono proprio Elisa Macellari, Paolo Metaldi e Paola Tassetti i protagonisti di Aperitivo con gli artisti, i tre eventi speciali organizzati a corollario della mostra, in collaborazione con APAO - Associazione Produttori Agricoli Ossolani, insieme alla wine educator Elena Maffioli. L’ingresso è libero e i posti sono limitati: è necessaria la prenotazione via email ad amossola2015@gmail.com

Sabato 17 giugno alle ore 18 presso il Collegio Rosmini, Paolo Metaldi parlerà della linea di decanter da lui realizzata per Ichendorf Milano. Quando un oggetto di uso quotidiano con una sua precisa utilità diventa oggetto di design? E quando un oggetto di design diventa opera d’arte pur conservando la sua utilità di oggetto di uso quotidiano? Un viaggio dall’idea alla forma che si concluderà sorseggiando un calice di vino offerto dall’Azienda Agricola Edoardo Patrone. Per tutta la durata del festival è visitabile anche l’esposizione delle collezioni di disegno dei Musei Civici Galletti di Domodossola presso Palazzo San Francesco (Piazza Ruminelli 1). Sempre sabato 17 alle ore 17 in programma la visita guidata gratuita alla collezione di disegni con il conservatore Federico Troletti (ingresso con costo del biglietto ordinario, per prenotazione contattare cultura@comune.domodossola.vb.it o 3385029591).

Domenica 25 giugno alle ore 18 sempre presso il Collegio Rosmini, presentazione della graphic novel LOOPS, appena uscita per Bao Edizioni. Un dialogo a più voci con i due autori, Luca Pozzi, artista profondamente interessato alla scienza, ed Elisa Macellari, illustratrice e fumettista. Insieme a loro l’illustratore romano Gianluca Folì. Il testo nasce da una lunga conversazione con il fisico Carlo Rovelli, una riflessione sull’origine della scienza, sulla natura del tempo e sul progresso delle teorie che ci permettono di capire l’universo. Segue degustazione con Cantine Garrone.

Venerdì 30 giugno alle ore 18 alla Biblioteca Civica Contini di Domodossola, presentazione del libro di poesie Macula di Letizia Polini. Intervengono l’autrice e l’artista Paola Tassetti. Un percorso tra poesia, metafisica, arte, anatomia, filosofia e psicologia che prende vita dall’importanza dello sguardo e dell’occhio: la macula è la parte centrale e più importante della retina, responsabile di una visione nitida e chiara. A seguire visita guidata della mostra. Segue bicchierata con Ca’ da l’Era Azienda Agricola.

Il Festival dell’illustrazione Di-Se propone tre grandi mostre monografiche.

Paolo Metaldi con “Il vagabondo delle lune” a cura di Cristina Moro costruisce un percorso insieme colto e pop tra gli oltre sessantamila antichi volumi custoditi nelle sale della biblioteca del Collegio Rosmini. Si tratta di un racconto a più livelli dove la nitidezza e la costruzione geometrica delle immagini si aprono a interpretazioni profonde, un invito a cogliere dettagli e riferimenti che tessono nuovi e altri livelli di narrazione.

Nella grande sala del refettorio e nella contigua sala liberty Elisa Macellari presenta “Qualcosa in meno” a cura di Gianluca Folì. Le sue sono illustrazioni colorate e dal sapore esotico, accompagnate da uno stile fresco e ironico, empatico e armonico.

Paola Tassetti occupa le stanze del museo di scienze naturali con “Fanerogamica. Metamorfosi tassonomica” a cura di Paolo Lampugnani. Le affascinanti collezioni ottocentesche di animali, insetti, erbari e minerali vibrano e dialogano con le opere di questa incredibile e onirica artista capace di combinare scienza, arte e filosofia in nuovi e incredibili paesaggi emotivi.

A loro si affianca la giovane e talentuosa studentessa domese Sofia Maltempi i cui lavori, presentati dal testo critico dell’illustratore Marco Goran Romano, accolgono e accompagnano i visitatori introducendoli al festival.

Prossimo appuntamento Di-Se sarà la nuova edizione della mostra outdoor Dentro al buio | Uomini, bestie e luoghi della fantasia popolare alpina nel centro storico di Domodossola, dal 5 agosto al 10 settembre.

Il festival dell’illustrazione è a cura di Paolo Lampugnani per Associazione Musei d’Ossola e nasce grazie al grande progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio” che vede coinvolta come capofila l’associazione ossolana, Museumzentrum La Caverna di Naters, Associazione Asilo Bianco. Il festival è realizzato con il contributo di Fondazione CRT e la collaborazione con l’associazione Wide Art VCO - Diffusioni culturali che presenta “Géographies Émotionnelles” di Rose Antibes presso il Caffè Rosmini (via Rosmini 27) e la sede dell’associazione (via Dissegna 3).

Si ringrazia la libreria Grossi di Domodossola per il bookshop della mostra, quest’anno affiancato da uno speciale corner di creazioni grafiche e di design.

APERTURA MOSTRE

Collegio Mellerio Rosmini, via Rosmini 22, Domodossola (VB)

dal 6 maggio al 2 luglio 2023

ingresso libero

amossola.it

aperture | venerdì 16-19 | sabato e domenica 10-13 | 15-19

info e prenotazioni amossola2015@gmail.com | 335 5223122

visite guidate su prenotazione amossola@libero.it (costo 5 € a persona, minimo 4 persone). La prossima già in programma, con le stesse modalità, è sabato 24 giugno.