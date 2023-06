Vieni ad Asti a vivere il “Weekend in rosso”

Asti si prepara a vivere, dal 16 al 18 giugno, un esaltante “Weekend in rosso” con eventi che spazieranno dall’automobilismo all’enogastronomia d’eccellenza, passando per l’ambito artistico e quello museale.

Il fil-rouge che legherà i molteplici appuntamenti in programma sarà il passaggio in città della mitica “1000 Miglia”, evento motoristico amatissimo ("Oggi il marchio 1.000 miglia è il secondo marchio motoristico più conosciuto nel mondo dopo Ferrari", ha sottolineato in conferenza stampa uno dei responsabili dell’evento) che venerdì 16 giugno tornerà ad Asti dopo ben 75 anni. Contribuendo a comporre un programma unico e straordinario.

IL PERCORSO ASTIGIANO DELLA “1000 MIGLIA”

Che, stando alle prime informazioni relative il passaggio in città, vedrà la prima Ferrari entrare in città da corso Alessandria, intorno alle 12.30. Le splendide auto raggiungeranno piazza Cairoli e la Cattedrale. Quindi si fermeranno nell’area antistante il cortile del Michelerio, dove gli equipaggi saranno ospitati per il pranzo. Al termine del quale, verso le 13.30, effettueranno il Controllo Orario di ripartenza nella vicina piazza Fratelli Cairoli.

Le vetture storiche invece, arriveranno dalle ore 14.30 in piazza Roma per il Controllo Timbro. Il percorso li riporterà su corso Vittorio Alfieri per poi proseguire in direzione della SS706 Tangenziale Est.

LA MOSTRA A PALAZZO MAZZETTI

Oltre alle splendide vetture in transito, restando nel cuore del centro storico, ovvero a Palazzo Mazzetti, gli appassionati di motori potranno ammirare anche una mostra, che proseguirà fino al 2 luglio, composta da disegni a colori e in bianco e nero provenienti da una collezione privata e firmati dal progettista e designer di fama internazionale Aldo Brovarone, stilista, tra l’altro, della Maserati A6G CS del 1953 e della Ferrari 375 America Speciale del 1955. Inoltre, sempre nei saloni del palazzo di corso Alfieri, sono esposta una Fiat Topolino del 1940 (realizzazione d’epoca rielaborata nel 1948) e le fotografie di Enzo Isaia che collabora con le più grandi riviste internazionali del settore automobilistico, con il mondo dell’arte e della moda.

WINE STREET TASTING

Senza spostarsi dal centro cittadino, i bar e i ristoranti del centro di Asti ospiteranno la quattordicesima edizione 2023 di “Wine street Tasting”, manifestazione curata dall’associazione CRE[AT]IVE che come di consueto offrirà la possibilità di effettuare delle degustazioni ‘itineranti’ andando alla scoperta dei tesori architettonici e storici della città. Il 16 e 17 sarà possibile partecipare all’evento nella fascia serale, il 18 a pranzo.

Durante le tre giornate, ben 44 attività enogastronomiche apriranno le proprie porte, consentendo di creare il proprio menu personalizzato. Gli ospiti potranno gustare l'antipasto in un locale, il primo piatto in un altro, il secondo in un terzo e il dolce in un quarto, vivendo un'esperienza culinaria unica anche perché strettamente correlata alla scoperta degli storici edifici che costellano il centro di Asti.

Le strade del centro di Asti si animeranno, quindi, con colori, profumi e sapori irresistibili ed i partecipanti avranno l'opportunità di assaporare vini pregiati, accompagnati da prelibatezze gastronomiche preparate con cura e passione. Ogni ristorante e attività coinvolta nella manifestazione metterà in mostra le sue specialità, creando così un'ampia selezione di piatti tradizionali e innovativi.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione si può far riferimento al sito web ufficiale: www.winestreetasting.com





SCINTILLE

N el corso del “Weekend in rosso” è in programma anche il concorso teatrale “Scintille”, iniziativa finalizzata a valorizzare le compagnie teatrali composte da interpreti under 35.

Nell’ambito del concorso, le 8 compagnie selezionate (ovvero “Cromocollettivo”, “Mar Giomitch”, “Le ore piccole”, tutte provenienti dal Lazio; le lombarde “Punto Teatro Studio”, “Il Collettivo della solitudine” e “Bam Teatro”; la toscana “SZA e F.A.R.A.H.” e la pugliese “Amaranta Indoors”) proporranno ‘assaggi” di 20 minuti dei propri spettacoli in cortili del centro cittadino nelle serate di sabato e domenica. Il progetto vincitore del concorso verrà selezionato dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali.



Ecco luoghi e orari di svolgimento degli ‘assaggi di teatro’, rigorosamente ad ingresso libero:

Cortile Palazzo Alfieri, Corso Vittorio Alfieri 375, alle 21.45 – 22.45 – 23.45

Cortile Archivio Storico, Via del Varrone 33, alle 22 – 23 – 24

Cortile Michelerio, Corso Vittorio Alfieri 381/B, alle 22.15 – 23.15 – 24.15

Cortile Palazzo del Collegio, Via Carducci 64, alle 22.30 – 23.30 – 24.30

Il calendario delle esibizioni sarà presto disponibile sul sito www.astiteatro.it