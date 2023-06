Azienda privata 'sponsorizza' il Comune con 20mila euro per ripulire l'Oasi di Preglia

“Preso atto della proposta della ditta Palissando Marmi srl per una sponsorizzazione tecnica, il Comune di Crevoladossola ha approvato con una delibera di giunta un contratto relativo alla pulizia dell’Area Oasi in località Preglia. In tale contratto la ditta si impegna a intervenire nell’area a proprie spese per un valore di 20 mila euro”. Lo segnala agli organi d'informazione il sindaco Giorgio Ferroni.

Nello specifico, spiegano dal Comune, verranno eseguiti i seguenti lavori: pulizia dell’area comprendente le scarpate, le aree limitrofe di pertinenza e la pista sterrata sino alla Via San Pio da Pietralcina, consistente nel taglio dell’erba e della vegetazione infestante, con il relativo smaltimento. Rimozione della staccionata in legno, ammalorata in diversi tratti e smaltimento del legname logoro residuo. Macchinari e personale saranno completamente a carico della ditta

“L’Amministrazione comunale -sottolinea il sindaco Ferroni- ringrazia pubblicamente per la collaborazione la ditta e considera il presente intervento efficace e determinante per il ripristino di una delle più belle aree verdi del territorio, lasciata purtroppo negli ultimi anni ad uno stato di incuria a causa dello stop agli eventi per via della Pandemia. L’Area Oasi di Preglia infatti, oltre ad essere un luogo accessibile per le attività outdoor a contatto con la natura, grazie alle strutture fisse presenti risulta essere un’ottima location per l’organizzazione di sagre ed eventi locali”

“A tal proposito -conclude il primo cittadino- è doveroso segnalare l’operatività dei nostri alpini, che si sono già attivati per la pulizia delle strutture comunali in previsione dell’organizzazione dei seguenti eventi: 'Festa campestre' (23-24-25 giugno) a cura del Gruppo Alpini di Caddo; 'Sagra della Lumaca' (18-19-20 agosto) a cura del Gruppo Alpini di Preglia". "L'amministrazione sarà lieta di vedervi tutti questa estate all’Oasi” l'invito del sindaco ai crevolesi e non solo.