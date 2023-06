Quattro patenti ritirate e due auto sequestrate dai carabinieri domesi

I Carabinieri di Premosello Chiovenda hanno denunciato due persone per guida in stato di ebrezza, mentre un terzo, denunciato dai Carabinieri di Gravellona Toce, è stato trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolico quattro volte superiore ai limiti consentiti.

Per l’uomo, un 40enne del posto, è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida. Sempre i Carabinieri di Premosello Chiovenda hanno segnalato, quale assuntrice di sostanza stupefacente, alla Prefettura di Verbania, una trentenne di Domodossola perché trovata in possesso di 2,4 grammi di hashish.

I Carabinieri di Domodossola hanno denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza ed in due casi hanno sequestro le auto perché il tasso alcolico era superiore a 1,5 g/.