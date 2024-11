"Your Europe, Your Say!": un'opportunità di incontro e confronto tra i giovani di tutta Europa

Ars.Uni.Vco informa che, nelle giornate del 13 e 14 marzo 2025, si terrà a Bruxelles "Your Europe, Your Say!", un evento giovanile organizzato dal Comitato Economico e Sociale Europeo. Un’importante opportunità anche per i giovani del territorio, che possono candidarsi per partecipare entro il 25 novembre, compilando l’apposito modulo online.

Ogni anno, l'evento riunisce quasi 100 giovani partecipanti e alcuni insegnanti accompagnatori provenienti dai 27 Stati membri dell'Ue, dai 9 Paesi candidati e dal Regno Unito.

“Your Europe, Your Say!” è un'opportunità importante per gli studenti di partecipare a discussioni con altri giovani provenienti da tutta Europa e preparare raccomandazioni che saranno inviate ai responsabili politici e decisionali di alto livello dell'Ue e considerate nel lavoro politico e consultivo del Cese.