A Domodossola docufilm sulle possessioni diaboliche e dibattito con l'esorcista

Il docufilm 'Libera Nos. Il Trionfo sul male' arriva a Domodossola. Prodotto dalla casa di produzione goriziana 'Sine Sole Cinema s.r.l.', è il primo film documentario che si pone come voce ufficiale della Chiesa cattolica sul tema dell’esorcismo e della possessione diabolica.

Il docufilm si apre proprio con un’intervista inedita a Gabriele Amorth (1925-2016), sacerdote esorcista e fondatore dell’A.I.E, Associazione Internazionale Esorcisti, di cui porta il patrocinio. Il film documentario dei coniugi registi Giovanni Ziberna e Valeria Baldan, nati professionalmente alla scuola di Ermanno Olmi, è in programma il 27 giugno alle 20.30 al cinema Corso. Alla proiezione seguirà un dibattito con l'esorcista della diocesi di Novara don Gianni Remogna. La serata domese è stata possibile grazie ad un gruppo di fedeli ossolani che ha preso contatti con la produzione ed alla disponibilità dell'esorcista diocesano.

“Gli autori anche qui come fecero con il precedente film 'Il risveglio di un gigante, vita di Santa Veronica Giuliani' - si legge nelle note del film - intrecciano le interviste ad esorcisti, teologi e medici con anni di esperienza alle spalle, a scene di ricostruzione, dove viene rappresentato il rito dell’esorcismo, girato in modo veritiero, attraverso la convincente interpretazione degli attori Guido Laurjni, Michela Cembran, Federico Pieri e Carla Bellaveglia.

Un unico discorso che si snoda attraversando varie tematiche e che coinvolge lo spettatore anche grazie alle evocative musiche di Davide Caprelli, che hanno già ottenuto prestigiosi premi (Los Angeles Film Awards, Global Music Awards, Barcelona Planet Film Festival, Mindfield Film Festival Albuquerque).

Il pregio di quest’opera è che non punta sugli “effetti speciali” per stupire e non lasciare niente dentro, ma, attraverso una visione che sa essere realistica e allo stesso tempo suggestiva, mira a far conoscere e comprendere allo spettatore il ministero dell’esorcistato, che è uno dei mandati di Cristo, rispondendo esaustivamente a molte domande che questo argomento può suscitare”.

Questo docufilm sta proseguendo con successo il suo percorso itinerante nelle sale di tutta Italia toccando tutte le regioni, accolto da un pubblico interessato e numeroso, nella maggior parte dei casi, come anche a Domodossola, presenziato dall'esorcista della diocesi.