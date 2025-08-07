La mostra fotografica di Patrizia Savaglio racconta la vita e la memoria della valle

Nella suggestiva cornice della Torre Medievale di Varzo sta per aprirsi una nuova esposizione fotografica dedicata alla memoria e alle tradizioni della Valle Divedro. L'inaugurazione della mostra, dal titolo "Incontri e Tradizioni in Valle Divedro", si terrà sabato 9 agosto 2025 alle ore 17:00.

L'autrice della mostra è Patrizia Savaglio, che attraverso i suoi scatti in bianco e nero racconta la vita rurale, i volti, i gesti e le storie che caratterizzano questo angolo di Piemonte incastonato tra le montagne.

La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto 2025 e seguirà i seguenti orari di apertura:

Venerdì, Sabato e Domenica: mattina dalle 10:00 alle 12:00; pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00 . Su appuntamento, chiamando il numero: 340 578 2088

L'iniziativa è promossa dalla Pro Loco Valle Divedro in collaborazione con il Comune di Varzo, con l'obiettivo di valorizzare e custodire le tradizioni locali attraverso la potenza evocativa della fotografia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 333 548 1843.