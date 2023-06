Vogogna, musica unplugged per la notte romantica dei Borghi più belli d’Italia

Sabato 24 giugno si svolgerà a Vogogna, tra castello e centro storico, l’ottava edizione della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, che avrà come filo conduttore il “Flash Mob – Musica Unplugged”. Gli organizzatori invitano tutte le persone che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a partecipare alla serata, esibendosi in uno scorcio, vicolo, angolo del Borgo, suonando il proprio strumento rigorosamente unplugged, ovvero un’esibizione di musica realizzata con strumenti acustici e non elettrici.

“Quindi -sottolineano gli organizzatori- , via libera a violinisti, chitarristi, percussionisti, cantanti, che potranno esibirsi in un grande concerto diffuso, le cui note renderanno i borghi ancor più affascinanti. Il “Flash Mob – Musica Unplugged” vuol fa sì che la Notte Romantica abbracci anche il tema della sostenibilità ambientale, limitando così l’uso dell’energia elettrica. I musicisti dovranno raggiungere il Borgo in maniera spontanea e, trattandosi di un flash mob, non dovranno fare richieste particolari ai Comuni, e come tale, tutto dovrà svolgersi in maniera spontanea e non programmata. Una serata speciale e un’occasione unica per visitare il Castello Visconteo di Vogogna in orario serale, che per l’occasione sarà appositamente decorato a tema amore e romanticismo: un’atmosfera unica!”