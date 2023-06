La Filarmonica in concerto per aiutare l'Emilia Romagna

La Filarmonica di Villadossola, diretta dal maestro Riccardo Armari, organizza due concerti d’Estate dal titolo 'Super Latino'.

Il primo il 30 giugno, alle 21, in piazza Repubblica, sarà un concerto di solidarietà per manifestare vicinanza verso la popolazione di Mercato Saraceno, la città gemellata con Villadossola. La serata è patrocinata dall’amministrazione comunale per la raccolta fondi a favore della cittadina romagnola, colpita duramente dall’alluvione di maggio. In caso di maltempo il concerto si terrà al teatro La Fabbrica.

Il secondo concerto è in programma il 7 luglio alle 21 in piazza Leonardi a Pallanzeno. A favore dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione dei mesi scorsi sono andate anche le offerte raccolte nelle parrocchie di Villadossola raccolte sabato e domenica scorsa per un totale di 1228 euro che le parrocchie hanno consegnato alla Caritas.