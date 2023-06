Tutto pronto per l'Ossola Guitar Festival 2023 che partirà il 19 luglio

E' ormai pronto il calendario dell'Ossola Guitar Festival 2023 composto da dieci concerti. Sabato all'Ossola Outdoor Center si è svolto un evento dal titolo “Aspettando il festival” nel corso del quale, tra un brano e l'altro del giovane cantautore ossolano Alberto Valentini, il direttore artistico del festival Salvatore Seminara ha anticipato il programma e presentato alcune novità.

L'Ossola Guitar festival 2023 si svolgerà dal 19 luglio al 6 agosto. I concerti si terranno in diverse chiese, su sagrati e in angoli suggestivi sparsi nel territorio ossolano.

“Alcune novità – ha spiegato Seminara – riguardano la nostra attenzione per l'ambiente che ci ha portato a valorizzare il territorio e ci siamo avvalsi di Itinerarium Trek in Ossola per proporre gli itinerari del festival. Ad ogni singolo concerto sarà possibile effettuare un'escursione nelle vicinanze della località dove si svolge l'appuntamento musicale”.

“Altre novità legate all'ambiente riguardano le borracce personalizzate create da un'azienda del settore per lo staff e i musicanti, e poi sempre in tema di ambiente la collaborazione con la concessionaria Papa Nicolini che ci ha offerto un'auto elettrica per il periodo del festival, che verrà utilizzata per il trasporto degli artisti e dello staff”

Il 19 luglio primo appuntamento nella chiesa parrocchiale di Varzo con Acústica Latina, Il 20 luglio i 'Giovanni Palombo Camera ensemble' suoneranno nella piazza della chiesa di Baveno. Il 21 luglio Concordis Guitar quartet si esibirà nella chiesa parrocchiale di Baceno. Il 23 luglio Duo Harvanová Brȕllová terrà concerto al Santuario Madonna del Boden Ornavasso, 25 luglio a suonare sarà l'orchestra da Camera Cimarosa alla chiesa parrocchiale di Craveggia. Il 27 luglio si esibirà Nicholas Nebuloni nella chiesa Santa Marta di Cannobio. 29 luglio sarà la volta di Ten Stops al parco Villa Caselli Masera, il 31 luglio suonerà Histérico Duo al porticato delle cappelle di Mergozzo, il 2 agosto Eco Del Alma si esibirà alla corte del Castello Vogogna. Il 4 agosto duo Bragal suonerà nella chiesa parrocchiale di Beura Cardezza e infine il 6 agosto il duo Veŝligaj Rezman chiuderà i concerti dell'Ossola Guitar Festival nella chiesa parrocchiale di Bognanco. L'inizio è alle 21 tutti i concerti sono gratuiti tranne quello con Giovanni Palombo camera ensemble previsto a Baveno il 20 luglio che costerà 5 euro si tratta di un concerto che realizzato nell'ambito del Torino jazz festival in collaborazione con la Finestra sul lago. Il costo del biglietto è di 5 euro.

Alberto Valentini ha proposto una sua rivisitazione di alcune pezzi di cantautori famosi e poi ha presentato “Tutto qua’’ la canzone pubblicata sulle più note piattaforme digitali di musica. ‘’Tutto qua’’ parla di una notte ormai giunta al termine in cui il sapore delľ estate si mischia con le speranze dei ragazzi. Il brano, scritto interamente dal giovane cantautore ossolano, è prodotto da "Maionese project" e distribuito da "Artist First”.