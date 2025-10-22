Conto alla rovescia per l'inaugurazione della nuova piazzetta di Crana

Sarà inaugurata sabato 25 ottobre la nuova piazzetta di Crana, frazione di Santa Maria Maggiore, riportata all’antico splendore grazie all’intervento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cottini. Il comune ha infatti acquistato, nei mesi scorsi, un rudere che è stato abbattuto per realizzare un nuovo luogo di incontro e di socialità per gli abitanti della frazione e non solo.

Sabato, dunque, alle 16.30 il taglio del nastro a cura dell’amministrazione di Santa Maria Maggiore e dell’associazione Insieme per Crana, che ha preso parte al progetto. Durante il pomeriggio sarà possibile visitare la latteria turnaria e partecipare ad una degustazione di prodotti tipici vigezzini, con l’accompagnamento musicale di Gianni e Alice.

La nuova piazza sarà denominata “piazzetta della latteria”: la riqualificazione comprende anche un rinnovato impianto di illuminazione e l’installazione di un’opera che raffigura la Pioda di Crana, la vetta più importante non solo per Crana ma per l’intera Valle. La latteria turnaria, dove un tempo veniva portato il latte per trasformarlo in prodotti caseari, sarà aperta al pubblico anche in occasioni future.