A Pieve una serata dedicata all’alimentazione energetica

Prosegue il calendario di iniziative promosse da Alce Viola a Pieve Vergonte. Venerdì 24 ottobre, dalle 20.30 alle 21.30, la sede dell’associazione ospiterà un incontro gratuito a offerta libera e consapevole dal titolo “Alimentazione energetica: la saggezza degli antichi per il benessere di oggi”, a cura del naturopata Saverio Rosselli.

Durante la serata si parlerà di energia degli alimenti e del loro effetto sul corpo, di come scegliere i cibi più adatti in base alla stagione e alla propria costituzione, dell’equilibrio tra yin e yang a tavola e di strumenti pratici per portare maggiore consapevolezza nel proprio modo di nutrirsi. Un’occasione per avvicinarsi a un sapere antico e profondamente attuale, che unisce salute, ascolto di sé e armonia con la natura.

L’appuntamento rientra nel ciclo di attività promosse da Alce Viola: dopo il successo di “Tricottare per giusta causa” e della giornata di pratica yoga organizzata dall’associazione "Lo yoga dello sciamano", che ha raccolto quasi 500 euro in beneficenza, il gruppo continua a proporre momenti di condivisione e crescita personale.

A causa del maltempo, invece, l’attesa serata di osservazione del cielo che era programmata per il 21 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi: anche in questo caso, le offerte raccolte saranno devolute alla Palestina, in particolare all’associazione Vento di Terra. Per informazioni e prenotazioni: 353 45 71 674, www.alceviola.com.