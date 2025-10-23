Domodossola, torna la Festa d’Autunno in Piazza Mercato

Domenica 26 ottobre 2025, la Piazza Mercato di Domodossola ospiterà la 28ª edizione della Festa d’Autunno, organizzata dall’Associazione Culturale Oscella Felix con il patrocinio del Comune di Domodossola.

Dalle ore 9.00, la giornata si aprirà con il Banchetto delle Torte, seguito alle 12.00 dal tradizionale pranzo a base di polenta con spezzatino, salamino e gorgonzola. Nel pomeriggio spazio alle stinchett (ore 14.00), alla castagnata (ore 15.00) e ai giochi per bambini e adulti (ore 15.30).

Non mancheranno tavoli all’aperto, cioccolata calda e vin brulé, oltre al progetto “Lo ZERO che conta”, dedicato alle bancarelle a Km 0 e impatto 0.

L’atmosfera sarà resa ancora più vivace dalla band Urban Swingers Street Popular, con musica dixieland, jazz, latina e folkloristica.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

nfo: 379 142 68 70