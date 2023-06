Domenica 25 giugno si è disputata la 3' prova di campionato italiano a Piazzatorre (BG). Finalmente una gara caratterizzata dal sole che si è articolata su due giri per un totale di 18 zone per i Minitrial e 24 zone per i TR.

Anche oggi ottimi piazzamenti per i piloti del DOMO 70.

MINITRIAL B

1' Vietti Violi Gabriele

MINITRIAL A5'

Villari Giacomo

FEMMINILE A

3' Brandani Martina

TR3 OPEN

1' Brandani Paolo

13' Zeccarelli Lorenzo

TR3

2' Bucchi de Giuli Thomas

TR2

12' Brandani Alberto