Intensificati i controlli di Dogana e Finanza al confine: violazioni sulla valuta per oltre 1 milione di euro

I funzionari Adm di Verbano – Cusio – Ossola e i militari della Guardia di Finanza del comando provinciale hanno intensificato, nei primi sei mesi di quest’anno, i controlli antifrode ai valichi di confine con la Confederazione Elvetica di Iselle, Piaggio Valmara e la stazione ferroviaria internazionale di Domodossola ottenendo risultati più che soddisfacenti.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno registrato un incremento sensibile; ad oggi i verbali sono quasi duplicati, 13 a fronte dei 7 del primo semestre 2022. La categoria di merce intercettata riguarda sempre i beni lusso quali orologi, preziosi, anche di valore superiore a 40.000 euro e pelletteria di grandi marche, con borse di valore maggiore di 8.000 euro, scoperti occultati nei bagagli o negli autoveicoli dei viaggiatori.

Per quanto riguarda la movimentazione transfrontaliera di capitali, a tutt’oggi sono stati eseguiti 528 controlli intercettando complessivamente circa 1.630.000,00 di euro, redigendo 49 verbali per violazione alla normativa valutaria per un ammontare di oltre 1.033.468,17 euro.

“Questi risultati -sottolineano dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle- dimostrano ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra Adm e Guardia di Finanza della provincia del VCO a tutela degli interessi dell’Erario e nel contrasto alle frodi ai valichi di confine. Un’unione d’intenti ad oggi ulteriormente rafforzata con la sottoscrizione, il 3 aprile 2023, di un protocollo d’intesa nazionale di collaborazione grazie al quale le due istituzioni collaboreranno in maniera più stretta ed efficace, eseguendo controlli sempre più selettivi ed efficaci”.