Un'estate ricca di appuntamenti a Trasquera

Il comune di Trasquera si prepara ad una stagione estiva ricca di appuntamenti tra sport, teatro, musica, tradizioni e molto altro.

La stagione ha inizio il 9 giugno con l’inaugurazione della palestra di roccia presso la Fraccia. La parete, allestita da Ossola Outdoor School, presenta percorsi di varie difficoltà per adulti e bambini. All’inaugurazione le guide della scuola saranno a disposizione per una mattinata, dalle 10.00 alle 12.30, alla scoperta dell’arrampicata. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

Si passa poi all’ormai consueto appuntamento con il teatro, che apre la stagione culturale con lo spettacolo in programma per il 29 giugno. Massimo riserbo sul titolo: si tratta di un grande classico del teatro, ma non si sa di più. Ciò perché anche gli stessi attori scopriranno il titolo dell’opera soltanto una settimana prima, quando avrà inizio la Maratona Teatro. Quest’ultima è un ritiro di una settimana sulle montagne, durante la quale gli devono mettere in scena un’opera completa, dai costumi alla scenografia, fino alla recitazione. Alla Maratona Teatro partecipano i ragazzi delle compagnie Olive a pArte ETS di Lovere (BG) e Bottega Materia ETS di Milano.

Ad agosto, poi, una settimana dedicata alla scoperta della stregoneria in Val Divedro. Si parte il 2 agosto alle 20.30 con “Le streghe della Val Divedro. Una storia dimenticata”, una serata dedicata ai processi per stregoneria di Trasquera e Varzo. Si prosegue poi con un trekking organizzato da Alberto Zorloni, guida escursionistica di Varzo, alla ricerca dei luoghi perduti della Peste e della Controriforma, per concludere con una conferenza sulla stregoneria nel Milanese e Novarese tenuta da Valentina Marcias, esperta di eresie Medievali e caccia alle streghe. E per San Lorenzo non poteva mancare una serata sotto le stelle con l’accompagnamento di Anna Mansi nella foresta, alla scoperta dei riti sciamanici, proprio dove nell’antichità streghe e stregoni usavano riunirsi.

La stagione estiva di Trasquera prevede anche, il 10 agosto, un concerto del maestro Livio Vanoni, che dopo tanti anni torna a suonare l’organo della chiesa parrocchiale che lui stesso ha restaurato

Il 13 agosto, invece, torna la fiaccolata con le antiche lanterne usate nelle rogazioni. Le luci delle fiaccole faranno da cornice alla processione al calar della sera lungo le vie del paese, nel ricordo di chi ci ha lasciato.