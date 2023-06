Tragedia in Canton Ticino, una ragazza di 17 anni perde la vita in un incidente

Incidente mortale sulle strade del Canton Ticino oggi poco prima delle 14 di ieri: a perdere la vita a Sementina è stata una 17enne motociclista svizzera, domiciliata nella regione, che stava circolando su via al Ticino proveniente da Giubiasco.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, sull'incrocio con via Locarno vi è stata la collisione con un camion guidato da un 59enne cittadino italiano residente in provincia di Como che la seguiva circolando nella stessa direzione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde Bellinzona. A causa delle gravi ferite riportate la 17enne è deceduta sul posto.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso fino alle 17.00. Al fine di prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.