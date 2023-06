Sabato si celebra il 40° Raduno delle Genti del Rosa al Monte Moro

Gli appassionati della montagna provenienti da Macugnaga, Alagna, Biella, Gressoney e Verres si daranno appuntamento sabato 1° luglio per celebrare il 40° raduno ai 2.852 metri del Passo del Monte Moro, di fronte alla suggestiva parete Est del Monte Rosa. L'evento è organizzato dalla sezione Cai Macugnaga in collaborazione con le 17 sezioni Cai Est Monte Rosa e il Gruppo alpini di Macugnaga.

La località del raduno può essere raggiunta a piedi in circa 4 ore e 30 minuti o in funivia Staffa-Monte Moro (con prezzo convenzionato) con ritrovo dei partecipanti alle 8 in funivia.

All'arrivo, presso il lago Smeraldo, verrà celebrata la messa alle 11 da don Maurizio Midali in suffragio di tutti i soci scomparsi. Seguiranno i discorsi delle autorità presenti, scambio di doni e il ritorno a Macugnaga per il pranzo presso la Baita dei congressi, offerto dalla sezione Cai Macugnaga ai soci partecipanti che lo desiderano.

In caso di pioggia, il raduno si terrà nella chiesa parrocchiale a Staffa. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere a caimacugnaga@libero.it.