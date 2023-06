Successo di pubblico per Castelli in aria a Villette FOTO

Due calde giornate di sole per il paese di Villette che durante lo scorso fine settimana ha ospitato l’edizione 2023 – l’ottava – di “Castelli in Aria”, il festival degli artisti di strada. Nel weekend il piccolo centro vigezzino si è animato grazie agli spettacoli di circo contemporaneo, acrobatica aerea, giocoleria, equilibrismi, clownerie, percussionisti, performance di danza contemporanea e danza Sufi, installazioni giocose, laboratori e mostre.

Un programma per tutti i gusti e le fasce d’età che ha portato a Villette tanti visitatori. “Non si sono però mai verificati momenti caotici ma tutto si è svolto armoniosamente con l’arrivo davvero di tante persone ma con una fruizione scaglionata” commentano entusiasti gli organizzatori.

Per Castelli in Aria tutto il paese si è mobilitato con l’entusiasmo di volere organizzare al meglio questa manifestazione che rappresenta una bella vetrina per l’intera Valle Vigezzo.