Trasquera, una visita guidata tra gli antichi lavatoi

Sarà inaugurato il 1 luglio il percorso storico artistico che si snoda tra gli antichi lavatoi di Trasquera. Un progetto, nato per valorizzare e i lavatoi e promuovere delle passeggiate in paese, che si è concretizzato grazie alla creatività ed alla disponibilità dei volontari. Il tour inaugurale è in programma alle 15 dal lavatoio numero 4, allestito dalla scuola primaria, e proseguirà lungo i lavatoi del centro. Al taglio del nastro sarà presente anche il presidente della Provincia Alessandro Lana.

“Il percorso -spiega il consigliere comunale con incarico al turismo Elisa Oldrini- interessa 11 lavatoi nelle diverse frazioni del paese, da Chiezzo a Schiaffo, Comero, Villa Nera, Servaso, ed ha una durata di circa 3 ore. L’amministrazione comunale ha lanciato la proposta ai cittadini di realizzare un percorso che permettesse di scoprire e valorizzasse i nostri lavatoi. Ciascun aderente ha preparato una proposta, che fosse in linea con la storia e le tradizioni del paese, per abbellire il lavatoio della propria frazione e in questi mesi gli abitanti hanno lavorato ai progetti. All'iniziativa ha aderito anche la scuola primaria, preparando dei cartelloni con la spiegazione di monumenti e tradizioni contadine. Nella visita inaugurale, che riguarderà solo i lavatoi del centro, spiegheremo la loro storia e quella dell’acquedotto e dei mulini. Racconteremo inoltre alcuni aneddoti sulle frazioni visitate”.

Dopo il giro inaugurale l’amministrazione di Trasquera offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.