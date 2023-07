Lo sport protagonista a Mergozzo

Dopo il grande successo del Triathlon Internazionale di Mergozzo dove si sono sfidati atleti provenienti da tutto il mondo, Dimensione Sport ripropone due eventi sportivi molto apprezzati dagli atleti, che giungono a centinaia per parteciparvi.

Giovedì 13 luglio 2023, il giro podistico del lago di Mergozzo, gara non competitiva che si disloca su tutto il perimetro del lago di Mergozzo, passando dal panoramico sentiero Azzurro che collega la strada per il Montorfano con l’incantevole borgo di Mergozzo. L’anello di circa 7.5 Km sarà ben segnalato da numerosi cartelli lungo tutto il percorso e non presenta difficoltà di nessun tipo. I partecipanti previsti saranno circa 600 e le iscrizioni saranno in loco in Piazza Cavour a partire dalle ore 18.30 con partenza alle ore 20:00

Domenica 16 luglio 2023, la traversata a nuoto del lago di Mergozzo “Trofeo Luca Dresti”. Due le distanze: la 2.3 km prevede mezzo giro del lago di Mergozzo mentre quella di 5.3 km prevede tutto il giro. La partenza è prevista alle ore 10:00 dalla piazza Cavour dove è previsto anche l’arrivo. Quest’anno a Mergozzo verranno premiati i Nobili dei Laghi 2022, atleti che hanno partecipato ad almeno 8 traversate del circuito.

Le manifestazioni sportive come queste favoriscono l’opportunità per coniugare sport e turismo, dando ospitalità agli atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero per far scoprire le bellezze del nostro territorio e attrarre nuovi visitatori.

Per maggiori informazioni sulle due gare 334 8418114 oppure visitare il sito www.dimensione.net