Per i 'Giovedì d'Estate' esibizione dei Low Town in piazza Mercato

Terzo appuntamento con i “Giovedì d’Estate” il 13 luglio. Anche per questo appuntamento saranno tre gli appuntamenti nel Borgo della Cultura.

In piazza Mercato: dalle ore 21.30 “Low Town” Blues Band, alla saala polifunzionale G. Falcioni (ex Cappella Mellerio) nuova proiezione di un documentario sul tema dell'arte, a partire dalle 21.00 “Klimt & Schiele. Eros e Psiche” . In piazza Chiossi dalle ore 21.00 “Frulla e Pirullo Magicshow” spettacolo di clownerie con numeri di magia.

Tutti gli eventi sono gratuiti.