Macugnaga e Valle Anzasca: tutti gli eventi di luglio

Si prospetta un’estate ricca di eventi in tutti i comuni della Valle Anzasca, e in particolare a Macugnaga. Dopo la Fiera di San Bernardo, tra le ricorrenze più attese della stagione, prendono il via conferenze, escursioni in montagna, eventi sportivi, concerti e molto altro. Si parte nel weekend del 15 e 16 luglio, con tanti appuntamenti: sabato 15 luglio l’escursione dedicata alle miniere del Monte Rosa, con una visita organizzata dal Cai al sito minerario di Lavanchetto seguita dalla messa in ricordo dei minatori e un pranzo a base di polenta per tutti i partecipanti (partenza alle 8.30 dal ponte del Vaud, a Pestarena). Lo stesso giorno, appuntamento con Yoga in Alpeggio, con due sessioni di yoga con un’istruttrice qualificata presso l’Agriturismo Burki di Macugnaga. Il fine settimana si conclude domenica 16 luglio con la Passeggiata dei Cam…Minatori: un percorso guidato tra boschi e miniere, con partenza da Pestarena e arrivo a Morghen. Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti del mese di luglio.

13 luglio - Strane presenze a Pianezza: sulle tracce di Filippo Neri e Giulio d’Orta in Anzasca. Pianezza di San Carlo, ore 20.45

15 luglio – Le miniere del Monte Rosa: Lavanchetto. Escursione, info www.caimacugnaga.org o ai numeri 347 9793505 e 338 8331974

15 luglio – Yoga in Alpeggio. Agriturismo Burki, prenotazioni a info@alpeburki.it o 338 1657608

16 luglio – Passeggiata dei Cam…Minatori. Escursione, prenotazioni ai numeri 347 2800565 o 347 3086205

17 luglio-2 agosto – Corso di avvicinamento allo sport. Campo sportivo Ceppo Morelli, info e prenotazioni: 392 8230183

17 luglio – 100 anni dalla morte di W. P. Ker (in onore di Dante). Kongresshaus di Macugnaga, ore 10.00

18-22 luglio – 47° corso di alpinismo per adulti e ragazzi. Prenotazioni ai numeri 349 8515207 e 3355991409 oppure clubdei4000.macugnaga@gmail.com

20 luglio – L’autore perduto: chi ha dipinto la meravigliosa tavola dell’annunciata di Bannio?. Chiesa Santa Maria di Bannio, ore 20.45

20 luglio e 27 luglio – Macugnaga – Saas Fee. Escursione, prenotazioni 349 8515207

22 luglio – Serata della Montagna. Kongresshaus di Macugnaga, ore 21.00

22 luglio – Dialoghi in Alpeggio. Incontro e degustazione, Agriturismo Burki, ore 17.30. prenotazioni : info@alpeburki.it o 338 1657608

23 luglio – Lungo il Mekong: dalle montagne del Tibet al Mar Cinese meridionale. Kongresshaus di Macugnaga, ore 21.00

24 luglio – Il sentiero dei minatori. Escursione, prenotazioni 349 8515207

27 luglio – Sorella di Bannio e Calasca: la Milizia di Carpignano Sesia, nuove scoperte di tradizioni antiche. Salone Asilo di Bannio, ore 20.45

29 luglio – Musica in Alpeggio. Agriturismo Burki, ore 17.30. prenotazioni 338 1657608 o www.alpeburki.it

29-30 luglio – Monterosa Est Himalayan Trail (MEHT). Ultrarail, prenotazioni https://meht.it

31 luglio – Gli Alpeggi. Escursione, prenotazioni 349 8515207