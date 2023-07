Domobianca365, sabato 10 ore di musica e divertimento con Karmageddon

Con l’anticiclone africano Cerbero alla massima potenza che tiene sotto scacco le grandi città del nord con tanto caldo e afa, cosa c’è di meglio di una fuga sulle montagne, circondati da boschi di larici e abeti, immersi nel verde, nel fresco e nella quiete per trascorrere una giornata a Domobianca365? Il ricchissimo programma di eventi prosegue anche nei prossimi fine settimana nella stazione turistica di Domodossola, comodamente raggiungibile da Verbania, Milano, Novara, Varese, Genova e dal Canton Ticino e Vallese.

A Luglio la musica sarà protagonista delle serate sotto le stelle a Domobianca 365. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i generi: si parte sabato 15 luglio con Karmageddon, l’evento free-entry promosso dall’associazione domese Karma, dedita alla promozione culturale e all’aggregazione giovanile, che già lo scorso anno ha fatto registrare il pieno di pubblico. Il festival quest’anno propone dieci ore di musica non stop, 13 dj set e importanti novità: alle ore 15 l’evento si apre con una degustazione di vini del territorio e dalle ore 16 saranno ben due gli stage, allestiti nell’area del Lusebar, da cui si diffonderanno le vibranti sonorità dei dj set che per tutta la serata mixeranno generi, stili e sound e offriranno un'esperienza unica. Si balla e ci si scatena con i ritmi della dance music, dell’hip hop, dell'afro music, del rap con performer provenienti dall’Italia e dall’estero. A disposizione una zona di free camping per chi vuole fermarsi il giorno seguente dopo aver ballato e cantato al ritmo dei dj-set.

L’ultimo fine settimana di luglio Domobianca ospiterà uno straordinario week end in musica dal vivo con Raphael Gualazzi e i Nomadi.

Sabato 29 luglio dalle 21.30 il vincitore di Sanremo Giovani 2011 incanterà il pubblico con la sua Follia d’amore e con i tanti pezzi che hanno reso celebre Gualazzi e quella sua capacità unica ed autentica di mescolare musica classica, sonorità jazz e armonie pop. I biglietti sono disponibili al costo di 25 euro su: ticketgate all’indirizzo web:

L’ ingresso è gratuito per persone con disabilità e bambini fino a 12 anni.

Domenica 30 luglio salirà sul palco di Domobianca365, una delle band italiane più longeve pronta a festeggiare con i suoi fedelissimi fan e il pubblico i 60 anni di carriera. I Nomadi suoneranno i loro pezzi più iconici e intensi, quelli che hanno fatto cantare, sognare e riflettere diverse generazioni, carichi di passione e sentimenti. I biglietti sono in vendita online a 25 euro su https://www.ticketgate.it/event/nomadi-30-luglio-2023/.

L’ ingresso è gratuito per disabili e bambini fino a 12 anni.

Non solo musica, chi ama lo sport, l’avventura e l’adrenalina a Domobianca365 non rimane mai deluso.

Da domenica 16 luglio, per quattro domeniche consecutive i coach del Bike park terranno corsi collettivi di MTB per insegnare le tecniche di base e far acquisire maggior sicurezza nell’affrontare anche i trail più impegnativi.

Il corso è a numero chiuso, rivolto a bambini dai 7 anni in su e ad adulti desiderosi di avvicinarsi al mondo della MTB, suddiviso su più livelli, dal base per il neofita a quello advance dedicato al rider più esperto. Per info e costi: https://www.domobianca365.it/2023/07/11/16-luglio-al-via-il-corso-collettivo-di-mtb/

Sempre aperto per tutta l’estate il Parco Avventura, più di 60 passaggi tra i boschi di larici per il divertimento di grandi e piccoli. 4 percorsi immersi nella natura per testare le proprie abilità da moderno Tarzan su carrucole, tyrolienne, ponti tibetani e zip line.

Per i più piccoli, oltre al Parco Avventura, il Kinder Park permette di giocare in sicurezza all’aria aperta.

Da metà luglio saranno sempre attive anche nei giorni feriali le due seggiovie (Motti e Prel) che consentiranno ai turisti e agli amanti del trekking e della mountain bike di andare alla scoperta dei sentieri più belli e godere dei panorami più suggestivi. Per chi desidera fare una tappa per un pranzo goloso o per un aperitivo in terrazza, sono aperti tutti i punti di ristoro: Lusebar, alla partenza degli impianti, è perfetto per iniziare la giornata con una colazione golosa, Baita Motti, con un self service specializzato nei piatti della tradizione e con prodotti tipici del territori e Skibar, il punto più alto, perfetto per un aperitivo al tramonto.

La ristorazione a Domobianca365 fa rima con gusto e qualità. L’offerta enogastronomica parte al LuseBar, dove si possono fare colazioni dopo essere arrivati e prima di iniziare la propria giornata per poi ripassare nel pomeriggio per l’aperitivo. Il Rifugio Baita Motti, con la sua formula self service offre piatti rivisitati della cucina di montagna da gustare sulla splendida terrazza con vista sulle Alpi. Lo Skibar, in cima alla seggiovia Prel è aperto nel weekend e nei festivi, vi farà assaporare la polenta preparata nel paiolo, declinata in tutti i modi che ne esaltano la bontà. Tutto con una vista spettacolare sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti e della pianura sottostante.