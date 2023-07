A Santa Maria sarà un week end da favola

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio nel centro storico di Santa Maria Maggiore tornano i “favolosi” tre giorni dedicati al mondo delle fiabe per tutta la famiglia.

Una full immersion, tra racconti, giochi e spettacoli per far rivivere la nostra anima bambina. E per tutto il Weekend da favola il centro storico sarà addobbato di magia, con piccoli allestimenti dedicati alle favole.

Ecco il programma completo:

Venerdi 14 luglio

Ore 17 “Paroline delle fiabe” – Raccontiamo delle storie e delle parole

Nel Parco di Villa Antonia, in caso di maltempo in Sala Mandamentale

Sabato 15 luglio

Dalle ore 10 alle ore 17 I giochi dei nonni

Percorso ludico con i giochi di legno di un tempo, in Largo Alpini

Ore 10 Le gite con Ari: Favole nel bosco – Le streghe nelle fiabe tradizionali

Divertente passeggiata in pineta per famiglie, con allestimenti sul percorso dedicati alle streghe delle fiabe classiche.

€5 a persona, famiglie €10

Per prenotazioni e info: Arianna 347.9103100

Ore 17.30 spettacolo di teatro clown e canzone Grande Ma

di e con Antonella Caldarella e Steve Cable

Musiche di Steve Cable

Teatro di Creta (CT)

Parco di Villa Antonia

Uno spettacolo divertente, un mix di teatro, arti circensi, canzoni e gag comiche.

Grande Ma, il bambino di tutti i colori, è una storia originale in cui la “diversità” viene raccontata in maniera semplice e leggera attraverso la comicità e la poesia del clown. Grande Ma – dal corpo grande ma con la mente da bambino – è proprio un clown: un uomo-bambino diverso dalla “gente normale”, una figura tenera, imprevedibile, affettuosa ma anche indifesa dinnanzi ai pregiudizi altrui, una figura di riferimento per i bambini che può aiutare molto il processo di socializzazione e dell’accettazione della diversità.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rappresentato al Teatro Comunale.

Domenica 16 luglio

Dalle ore 10 alle ore 17 I giochi dei nonni

Percorso ludico con i giochi di legno di un tempo, in Largo Alpini

Ore 16 spettacolo La battaglia dei cuscini

Compagnia Il Melarancio (CN)

Parco Di Villa Antonia

Lo spettacolo, che ha entusiasmato e coinvolto centinaia di piazze italiane ed europee, nasce dal ricordo degli scontri all’ultima piuma che da bambini, tra fratelli, si facevano sul letto prima di andare a dormire: qui il gioco viene centuplicato più e più volte, diventando uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento.

Tutto è già pronto! L’attesa è scandita da una serie di annunci che preparano allimminente battaglia…..3- 2-1 inizia lo spettacolo!

Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori e nonni. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Lo spettacolo è stato rappresentato nei Festival di Belgio, Ungheria, Spagna, e al carnevale di Venezia.

Gli allestimenti visibili in tutto il centro storico nel corso del weekend: