Nomadi in concerto a Domobianca, ospite il Cantante della Solidarietà

Il 30 luglio i Nomadi di Beppe Carletti faranno tappa con il sessanta Tour a Domobianca. Il concerto della storica band avrà come ospite Salvatore Ranieri in arte il Cantante della Solidarietà impegnato dal 30 luglio al 2 settembre su Canale5, Italia 1 e Rete4 con lo spot sociale per il superamento e abbattimento delle barriere architettoniche progetto ideato da Francesco Sottili.

Da oltre 25 anni una forte amicizia tra il fondatore dei Nomadi Beppe Carletti e Salvatore Ranieri. Già in passato hanno portato a termine moltissimi progetti sociali per i senza tetto di Milano, Carrozzine donate negli ospedali pediatrici Italiani, un parco giochi per Barisciano in Abruzzo e tanti altri.Il 30 luglio prima del concerto dei Nomadi non mancherà' la solidarietà del cantante vogognese in collaborazione con l’organizzazione di Domobianca effettuando donazioni alla LILT Lega Italiana lotta ai Tumori del VCO, alla Soms Società operaia Mutuo soccorso di Domodossola e alla Croce Rossa Italiana.

Il 30 luglio vedremo i Nomadi in un ambiente montano naturale e magico che permetterà ai fan di vivere da vicino la loro musica e di creare ricordi indelebili. Celebreranno insieme ai fan i 60 anni di carriera. Un’occasione per presentare in Ossola il nuovo disco “Cartoline da qui “la storia di una band iniziata nel 1963 con un gruppo di sedicenni emiliani desiderosi di fare musica con l’autenticità del loro stile e la loro voglia di essere liberi da schemi ed etichette.Non mancheranno le canzoni del l’ultimo cd con il singolo Cartoline da Qui scritto da Luciano Ligabue a quelle più famose da Dio è Morto, io Voglio Vivere, Canzone per un ‘amica, Io Vagabondo e tante altre. Con I nomadi salirà sul palco anche il Cantante della Solidarietà duettando brani famosi della storica band Emiliana.

Il costo del biglietto sarà di euro 25,00Ingresso gratuito per disabili e bambini fino a 12 anni

Apertura cancelli ore: 18:00

Concerto ore: 21:30

Per info https://www.ticketgate.it/event/nomadi-30-luglio-2023/?fbclid=IwAR3xAIRjFO2VACR7dzcy2xX0GbOYPZBu6YE00ue5AqlzRZNUTO8UgSissfE

https://www.domobianca365.it/ - 0324/44652