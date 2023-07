Lavori in superstrada, sabato chiusa in entrambe le direzioni tra Anzola ed Ornavasso

Il gestore della linea elettrica ha programmato un intervento di riparazione del cavo aereo che attraversa la strada statale 33 “del Sempione” all’altezza del km 96,200, a Ornavasso.

Per consentire le operazioni di manutenzione, domani, sabato 15 luglio, sono previste chiusure temporanee al traffico della statale, della durata non superiore a 30 minuti, nella fascia oraria 7:30 – 10:30. Durante le lavorazioni per i veicoli leggeri in direzione nord/confine di Stato è prevista l’uscita provvisoria allo svincolo di Ornavasso mentre il traffico leggero in direzione sud/Milano sarà deviato in uscita ad Anzola d’Ossola.