Assegno Unico Universale: ecco le date di pagamento

L'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha raggiunto un accordo con la Banca d'Italia per stabilire le date di pagamento delle rate dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, al fine di agevolare le famiglie beneficiarie e garantire una maggiore certezza dei tempi di erogazione.

Le date sono state fissate per i pagamenti da luglio a dicembre di quest'anno:

dal 17 al 19 luglio;

18, 21 e 22 agosto;

15, 18 e 19 settembre;

17, 18 e 19 ottobre

16, 17 e 20 novembre;

dal 18 al 20 dicembre;

I pagamenti avverranno nelle date indicate sopra per i beneficiari che hanno già ricevuto la prestazione nei mesi precedenti o in casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni.

Di norma, il pagamento della prima rata dell'Assegno Unico avviene nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data, verrà accreditato anche l'importo delle rate spettanti nel caso in cui l'assegno abbia subito un conguaglio, sia a credito che a debito.

I beneficiari interessati dal conguaglio riceveranno una notifica via e-mail o SMS e potranno verificare i dettagli del calcolo sul sito dell'INPS o rivolgendosi al proprio intermediario di fiducia.

Questo accordo tra l'INPS e la Banca d'Italia mira a garantire una maggiore stabilità e certezza nel pagamento dell'Assegno Unico e Universale, offrendo un supporto importante alle famiglie che dipendono da questa prestazione per il sostegno ai propri figli.