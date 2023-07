“Mirella Cristina ha sempre dato spazio alle nostre idee”

Forza Italia Giovani VCO si congratula calorosamente con Mirella Cristina per la sua nomina ufficiale a Coordinatrice provinciale del partito, avvenuta in occasione del Consiglio Nazionale di Forza Italia.

"Desideriamo esprimere la nostra più grande soddisfazione per questa decisione - affermano -, riteniamo che Mirella Cristina rappresenti la persona ideale per guidare Forza Italia nella nostra provincia, è una persona che sempre ha dimostrato il suo impegno a sostegno e per la formazione politica dei giovani. Abbiamo visto la sua costante lotta per dare voce e spazio alle nuove generazioni, riteniamo che la sua nomina sia un segnale chiaro e positivo del valore che il nostro partito attribuisce ai giovani e alle loro idee.

Siamo veramente entusiasti di collaborare con Mirella Cristina - proseguono da Forza Italia Giovani Vco - per portare avanti progetti e iniziative che favoriscano la partecipazione attiva dei ragazzi nella politica e nella società. Crediamo che le idee innovative dei giovani siano un prezioso contributo per il progresso del Verbano Cusio Ossola".

"Questa nomina è anche un passo avanti per promuovere le donne nella politica e nel nostro partito - aggiungono-. La leadership di Mirella Cristina è un esempio ispiratore per le ragazze che vogliano avvicinarsi alla politica e contribuire al bene comune. Con la sua determinazione dimostra come le donne possano raggiungere posizioni di responsabilità e portare un cambiamento significativo nella società".

I giovani azzurri concludono:" Insieme, con Mirella Cristina alla guida, sogniamo un domani di opportunità e crescita, dove i giovani siano protagonisti di quel cambiamento che vogliamo vedere nel nostro territorio".