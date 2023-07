A Pallanza arriva Dispensa, il Wine&Cocktail Bar di Compagnia dei Caraibi. FOTO e VIDEO

A Pallanza, affacciato sul Lago Maggiore, apre Dispensa Wine&Cocktail Bar (Piazza Garibaldi, 32), un luogo magico, sempre in movimento. Sperimentazione nella miscelazione, bottiglie ricercate che raccontano storie di produttori artigianali, ricerca della materia prima sia nella proposta del beverage che nella selezione gastronomica. Un’esperienza che coniuga momenti di consumo e acquisto unici e che diventa luogo di incontro, di condivisione, di degustazione e food pairing con un’offerta food&beverage all day long ricca e inedita, vista Lago Maggiore.

100 m2 tra dehors e interni, con oltre 70 posti placée e 5 sedute bancone, uno spazio dallo stile casual e contemporaneo che riprende nei colori e nelle forme il primo store firmato Dispensa aperto nel 2021 in Galleria Subalpina a Torino. Un wine&cocktail bar certo, ma anche un laboratorio di creatività, gusto e ispirazione aperto dal martedì alla domenica, dalle 10:00 all’01:00.

Un’operazione unica e senza precedenti nel panorama italiano che segna l’ingresso di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit nel mondo dei cocktail bar con un’insegna identitaria e premium. Lo spazio di Pallanza fungerà inoltre da osservatorio privilegiato sul mercato per Compagnia dei Caraibi, un vero e proprio termometro per testare dinamiche e trend.

Quello di Dispensa è un progetto fluido, in continuo divenire pensato per abbracciare in senso più ampio il mondo del food&beverage, che vedrà nei prossimi anni lo sviluppo di una rete capillare di spazi nel segno della scalabilità sia per numeriche di spazi che per format realizzabili.

Edelberto Baracco, CEO di Compagnia dei Caraibi commenta: “Il progetto Dispensa si inserisce in modo sinergico e coerente con la linea strategica definita dai piani industriali di Compagnia dei Caraibi sul medio periodo. Dispensa rappresenta un passo in avanti verso l’omnicanalità grazie alla distribuzione online tramite la piattaforma di e-shop (www.dispensa.com) con un catalogo di oltre 1.000 etichette e lo sviluppo di spazi fisici. Questi nuovi spazi saranno occasione per creare un contatto diretto con i consumatori, rafforzare il nostro posizionamento nel segmento premium e implementare le attività di marketing intelligence e data leading finalizzate alla raccolta e analisi di informazioni su abitudini di consumo e nuovi trend da interpretare”.

Dispensa è un progetto fluido, in continuo divenire, pensato per abbracciare in senso ampio il mondo del food&beverage. È il risultato di un percorso di ricerca, di un viaggio nel mondo che esplora attraverso i sensi tutto l’universo del gusto con un’ampia offerta di vini, liquori, distillati ma anche food e merchandising. Ad oggi Dispensa conta uno store fisico in Galleria Subalpina a Torino, inaugurato a Ottobre 2021, un wine&cocktail bar in Piazza Garibaldi a Pallanza avviato a Luglio 2023 e una piattaforma di e-shop (dispensa.com) con un catalogo di oltre 1.000 referenze. Nei prossimi anni Dispensa vedrà lo sviluppo di una rete capillare di spazi nel segno della scalabilità sia per numeriche che per format realizzabili.

Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di distillati, vini, birre craft italiane e soft drink provenienti da ogni parte del mondo, tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l’ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l’individuo che per la società.

