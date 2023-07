Rifugio Andolla, telefono ancora muto dopo un mese e mezzo

Sono passati altri 8 giorni dal grido di allarme del Cai di Villadossola ma il rifugio Andolla è ancora senza collegamenti. Il Cai di Villadossola dice che nonostante le numerose segnalazioni, TIM non è mai intervenuta a ripristinare i danni causati da un fulmine al rifugio dell’alta valle Antrona. Imprevisto avvenuto il 5 giugno scorso. Un mese e mezzo per ripristinare i collegamenti telefonici e internet é un bel record. Una lacuna da terzo mondo. E così il Cai di Villadossola ha chiesto aiuto alla prefettura attraverso una lettera inviata in queste ore.